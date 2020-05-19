Konya'da polis memuru saat 19.19'da Atatürk Anıtı'na selam durdu KONYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kısıtlamalar kapsamında kulayan vatandaşlar, saat 19.19'da pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.

KONYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kısıtlamalar kapsamında kulayan vatandaşlar, saat 19.19'da pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu. Görev yaptığı bölgede İstiklal Marşı duyulmayan bir polis memuru ise cep telefonundan marşı açıp, selam durdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde Konyalı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evlerinin balkonunda ve pencerelerinde kutladı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok yerinde görevli polis memurları da İstiklal Marşı'na eşlik etti. Görev yaptığı bölgede marşın duyulmaması üzerine bir polis memuru, cep telefonundan açtığı İstiklal Marşı'na eşlik ederek Atatürk Anıtı'na selam durdu.

Kaynak: DHA