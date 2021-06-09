Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da polisin parktaki çocuklarla top oynaması izleyenleri keyiflendirdi.

Konya'da polisin parktaki çocuklarla top oynaması izleyenleri keyiflendirdi.

Kent merkezindeki Kültür Park'ta top oynayan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Polis Ekiplerini görünce futbol oynamaya davet etti.

Çocukların davetini geri çevirmeyen polisler, keyifli anların ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Daima suçlunun peşinde olan Motorize Polis Ekiplerimiz bu kez kısa bir molada, çocuklarımızla top peşinde" başlığıyla paylaştığı görüntüler, beğeni topladı.

Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı
Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı
Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı
Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Seda Sayan Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:12:03. #1.14#

title