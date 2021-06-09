Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı

Konya'da polisin parktaki çocuklarla top oynaması izleyenleri keyiflendirdi.

Konya'da polisin parktaki çocuklarla top oynaması izleyenleri keyiflendirdi.

Kent merkezindeki Kültür Park'ta top oynayan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Polis Ekiplerini görünce futbol oynamaya davet etti.

Çocukların davetini geri çevirmeyen polisler, keyifli anların ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Daima suçlunun peşinde olan Motorize Polis Ekiplerimiz bu kez kısa bir molada, çocuklarımızla top peşinde" başlığıyla paylaştığı görüntüler, beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı