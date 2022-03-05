Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evin önünden çalınan motosiklet bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evin önünden çalınan motosiklet bulundu.

Hamidiye Mahallesi, 40821 Sokak'taki evin önünde park halinde olan 42 BED 97 plakalı motosiklet, 26 Şubat 2022'de çalındı.

Motosikletin sahibi Murat Uslu, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası motosikleti Dalyan Mahallesi'nde bulundu.

Polis ekiplerince, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Motosiklet, Hisarcık, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title