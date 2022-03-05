Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evin önünden çalınan motosiklet bulundu.

Hamidiye Mahallesi, 40821 Sokak'taki evin önünde park halinde olan 42 BED 97 plakalı motosiklet, 26 Şubat 2022'de çalındı.

Motosikletin sahibi Murat Uslu, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası motosikleti Dalyan Mahallesi'nde bulundu.

Polis ekiplerince, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.