Konya'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Konya'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Umay - Güncel
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Konya'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi Ali Aksu Caddesi'nde, S.Z. idaresindeki polis aracı, H.U'nun kullandığı 21 GG 790 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli, Konya, Polis, Güncel, Haberler

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