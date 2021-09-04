Konya'da plastik fabrikasında yangın KONTROL ALTINA ALINDI

Konya'da plastik fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDIKonya'nın Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makinaları ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ile müdahale edildi.

Konya'da plastik fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDI

Konya'nın Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makinaları ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı