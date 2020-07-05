Konya'da plastik atık toplama deposunda yangın Konya'daki hurdalık sanayi sitesinde plastik atık toplama deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Konya'daki hurdalık sanayi sitesinde plastik atık toplama deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Karatay ilçesindeki Son Birlik Sanayi Sitesi yanındaki hurdalıkta iki plastik atık deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Pazar günü olması dolayısıyla depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA