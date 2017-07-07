Konya'da PKK ve Deaş Operasyonu 9 Gözaltı

Konya'da polis tarafından terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Polisi eşliğinde yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 5 kişi, DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte lojistik destek sağladığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.