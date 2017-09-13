Konya'da Pkk/kck Operasyonu

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik il merkezindeki 17 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.



Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.