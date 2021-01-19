Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişiden biri öldü
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Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişiden biri öldü

19.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:41
Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişiden biri öldü

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan ve ikisi ağır 5 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan ve ikisi ağır 5 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen bıçaklı ve sopalı kavganın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Kurul (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın, pazarcılardan Hüseyin B'nin (37) geçen yıl 2 bin 800 liraya halden aldığı malzemelerin ücretinin bin lirasını ödemediği iddiasıyla diğer pazarcılardan Şevket M. (27) ile tartıştığı, Şevket M'nin arkadaşlarını çağırmasıyla kavganın büyüdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavgaya karışan yaralılar Yaşar B. (44), kardeşi Muhammet B. (34) ile Şevket M. (27) ve kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan Rahim Ö'nün (42) çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde dün, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, olayda ikisi ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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