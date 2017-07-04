Konya'da Pazar Yerinde Silahlı Kavga 4 Yaralı

Konya'da 30 yaşındaki Muammer D.'nin, kapalı semt pazarında iddiaya göre kavga ettiği seyyar köftecilere av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu köftecinin çevresindeki 4 pazarcı, vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandı. Muammer D. ve kavgaya karışan babası ve dedesi gözaltına alındı. Olay, bugün saat 14.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Muhacir Pazarı'nda meydana geldi. Muammer D., babası Hakan D.(50) ve dedesi Sedat D.(64), iddiaya göre dün birlikte seyyar köftecilik yapan Mehmet Ali Durgut (30) ve Aziz Yeşil'den (34) köfte yedi ve parasını ödemeden ayrıldı. İddiaya göre Muammer D., bugünde dedesi ve babasıyla aynı yerden köfte yedi ve hesabı ödemeden ayrılmak istedi. Bunun üzerine Durgut ve Yeşil'den tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan kavga çevredeki esnaf tarafından önlendi. Pazar alanından ayrılan Muammer D., kısa bir süre sonra babası ve dedesiyle tekrar pazar alanına gelip seyyar köftecinin aracına doğru elindeki av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Durumu fark eden Durgut ve Yeşil, saklanırken çevrede pazarcılık yapan Ali sözüan (31), Bedrettin Güler (31), Abdulaziz Turan (33) ve bir pazarcının yanında çalışan Suriye uyruklu İlyas isimli kişi, saçmaların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı 4 kişi, diğer pazarcılar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaçan Muammer D., babası Hakan ve dedesi Sedat D. de kısa sürede polis tarafından yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.