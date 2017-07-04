Konya'da Pazar Yerinde Silahlı Kavga: 4 Yaralı (2)

ZANLILARIN EVİNE, SİLAHLI, TAŞLI, SOPALI SALDIRI



Konya'da 4 kişinin yaralandığı olayın ardından tezgahları silahlı saldırıya uğrayan seyyar köfteci Mehmet Ali Durgut ve Aziz Yeşil'in, çok sayıda yakını, silah, taş ve sopalarla şüpheli Muammer D.,'nin evine saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre aldıkları taş ve sopa darbeleri sonucu 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, havaya uyarı atışı yaptı. Öfkeli kalabalık güçlükle evin çevresinden uzaklaştırıldı. Ardından evde bulunan diğer aile fertleri evden tahliye edilip, çevik kuvvet minibüsüyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu sırada olaya müdahale eden 2 polis memuru da isabet eden taş ve sopa darbeleri sonucu yaralandı. Evin bulunduğu sokakta TOMA hazır bekletilirken, polis evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



