Konya'da Pazar Yerinde Dehşet Saçan 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da hesap yüzünden tartıştıkları köfteciyi ve pazarda alışveriş yapan kişileri rastgele ateş açarak yaralayan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Söylemez Sokak Balık Hali yanında bulunan pazar yerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Bedrettin G.'nin işlettiği köfte minibüsüne yemek yemeye giden Sedat D., Hakan D. ve Muammer D. köfte yedikten sonra hesap yüzünden köfteci Bedrettin G. ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Sedat D. evinde bulunan tüfeği alıp pazar yerine Bedrettin G.'nin yanına tekrar gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sedat D. elindeki tüfekle Bedrettin G.'nin ayağına ateş edip yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. Sedat D.'nin kaçarken rastgele ateş açması sonucu pazar yerinde bulunan Ali S.'nin parmağının koptuğu öğrenilirken, Abdülaziz T. ile Suriye uyruklu İlyas H. çeşitli yerlerinden yaralandı.



Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonrasında yakalandı. Olaya karışan Sedat D, Hakan D. ve Muammer D., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi.



Öte yandan, yaralılardan İlyas H.'nin sırt kısmında çok sayıda saçma olduğu, Abdülaziz T.'nin yoğun bakımda olduğu, parmağı kopan Ali S.'nin ise ameliyat olduğu ve tedavilerinin devam edildiği öğrenildi. - KONYA