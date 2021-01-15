Konya'da pazar yerinde bulunan parayı sahibine ulaştıran temizlik görevlileri ödüllendirildi
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Konya'da pazar yerinde bulunan parayı sahibine ulaştıran temizlik görevlileri ödüllendirildi

15.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:02
Konya'da pazar yerinde bulunan parayı sahibine ulaştıran temizlik görevlileri ödüllendirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçilerinin buldukları 3 bin 240 liranın sahibine ulaştırılması, Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından ödüllendirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçilerinin buldukları 3 bin 240 liranın sahibine ulaştırılması, Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından ödüllendirildi.

Bayındır, parayı bularak sahibine ulaştırılmasını sağlayan işçiler İsmail Baştaş ile Özgür Somuncu'yu makamında kabul etti.

İşçileri örnek davranışlarından tebrik edip ödüllendiren Bayındır, "Yaptığınız çok güzel ve anlamlı bir davranış. Belediyemizde çalışan personelimize de böyle örnek davranışlar yakışır. Dürüstlük en büyük zenginliktir." diye konuştu.

İlçede 30 Aralık Çarşamba günü pazar yerinde görevli temizlik işçileri buldukları 3 bin 240 lira parayı amirlerine teslim etmiş, ilçede yaşayan İlyas Uzun'a ait olduğu belirlenen para, sahibine eksiksiz teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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