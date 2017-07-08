Konya'da Pavyon ve Pansiyona Uyuşturucu Operasyonu

KONYA'da pavyon ve pansiyonlara yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.



Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir pavyona ve pavyona bağlı pansiyona 50 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Baskında odaların kapıları çilingir yardımıyla açılarak içeri girildi. Odalar dedektör köpek 'Ares' ile didik didik arandı. Polis, otomobiller, buzdolabı, kalorifer kazanı ve tuvaletlerde de detaylı arama yaptı. 100 kişinin GBT sorgusu yapıldı.



Aramada, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve sahte içki ele geçirildi. Ayrıca konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 3 kadına da işlem yapıldı. - Konya