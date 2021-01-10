Konya'da parlayan sobadan odaya dolan dumandan etkilenen nine hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, parlayan sobanın borularının yerinden sökülmesiyle odaya dolan dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Hacıarmağan Mahallesi'nde bir evde soba patlaması yaşandığına ilişkin ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, iki katlı bahçeli evde yaşanan olayın yakılan sobanın parlaması neticesinde meydana geldiğini belirledi.

Parlama neticesinde soba borularının sökülmesiyle odanın yoğun dumanla kaplandığı anlaşıldı.

Dumandan etkilenen evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak, müdahale eden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kıvrak, bir süre önce de balkonda mahsur kalınca itfaiye ve polis ekiplerince kurtarılmıştı. Kıvrak, kendisini kurtaran ekiplere "Etliekmek yiyin, çocuklarınıza çikolata alın" diye uzattığı parayla haber olmuştu.

Kıvrak'ın evini ziyaret eden Başdanışman Mustafa Akış, bir seccade ve yazmayı hediye olarak gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

Yaşlı kadın, bu kez de yaşadığı olay sebebiyle yardımına yetişen sağlık ekiplerine sedye ile acil servise alınırken "Allah sizden razı olsun" diyerek dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar