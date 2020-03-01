Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

01.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:56

Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta tartıştığı kişilerce silahla vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Emre Ö. (23), Müftü Mahallesi'nde parkta karşılaştığı H.U. ve S.U. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheliler, Emre Ö'ye av tüfeğiyle ateş ederek kaçtı.

Ayağından yaralanan Emre Ö, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA