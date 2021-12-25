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Konya'da park halindeki tırda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da park halindeki tırda yangın Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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KONYA (İHA) - Konya'da park halindeki tırda yangın

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Antalya çevre yolu Marangozlar Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya'ya iş makinası taşıyan Kamuran E. idaresindeki 07 ANY 33 plakalı tır, sürücüsünün yemek için mola verdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanı gören araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'da park halindeki tırda yangın

Konya'da park halindeki tırda yangın

Konya'da park halindeki tırda yangın

Konya'da park halindeki tırda yangın

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İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - Son Dakika Haberleri

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