Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA, Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, hasar gördü.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, hasar gördü.

Karacadağ Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evinin önündeki aracının yandığını fark eden ve söndürmeye çalışan otomobil sahibi Suriye uyruklu Hasan Uveyd, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Otomobil, Yangın, Konya, Güncel, Haberler

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