Konya'da park halindeki kamyonda yangın - Konya'da park halindeki kamyonda yangın Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

- Konya'da park halindeki kamyonda yangın

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada park halindeki kamyonun kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kamyonun kupa kısmını tamamen sararken yangını fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer kamyonlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında kamyon kullanılamaz hale gelirken, yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: İHA