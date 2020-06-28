Konya'da park halindeki kamyonda çıkan yangında hasar meydana geldi
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Konya'da park halindeki kamyonda çıkan yangında hasar meydana geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangında araçta hasar oluştu.

Konya'da park halindeki kamyonda çıkan yangında hasar meydana geldi
28.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:10

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangında araçta hasar oluştu.

Kamyonun kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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