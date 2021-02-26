Konya'da park halindeki bir tırda yangın çıktı
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Konya'da park halindeki bir tırda yangın çıktı

26.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:48
Konya'da park halindeki bir tırda yangın çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, park halindeki bir tırın sürücü kabininde yangın çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, park halindeki bir tırın sürücü kabininde yangın çıktı.

Şinasi Mahallesinde, park halindeki İlker Say'a ait 42 S 7292 plakalı tırın sürücü kabininde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, müdahale ettiği yangını söndürdü.

Sürücü kabini kullanılamaz hale gelen tırda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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