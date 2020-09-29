Etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi

29.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:15

Konya'nın Karapınar ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı Ereğli Caddesi'nde kaldırımda bulunan bir ağacın kırılan dalı, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kimsenin bulunmadığı araçta maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından dal, aracın üzerinden kaldırıldı.

İş yerinde olayı gören Altan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ani rüzgar ve toz bulutunun oluşması dolayısıyla dışarı çıkamadıklarını belirterek, "İş yerimizin önündeki ağacın dalı kırıldı. Park halindeki aracın üzerine devrildi. Aracın içinde kimsenin olmaması ve kaldırımdan kimsenin geçmemesi büyük bir şanstı." ifadesini kullandı.

Etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
Etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
Etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
Etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 22:15:59. #1.15#
title