Konya'da park halindeki 4 araç kundaklandı
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Konya'da park halindeki 4 araç kundaklandı

Konya'da park halindeki 4 araç kundaklandı Konya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeyken kundaklanan 4 otomobil zarar gördü.

22.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:07

Konya'da park halindeki 4 araç kundaklandı

KONYA - Konya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeyken kundaklanan 4 otomobil zarar gördü.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mahallesi Gökçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler apartmanların yanında bulunan araçları ateşe verdi. Benzin dökülerek yakıldığı tahmin edilen araçların yandığını gören vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araçların yanma anı ise apartmanda yaşayanlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kundaklamada aracı zarar gören Sezai Evregen, "Olay, gece 03.30 sıralarında gerçekleşti. Yatıyorduk, sese uyandık. Komşular zile bastılar, gürültü patırtı oldu. Onun üzerine uyandık, geldiğimizde arabalar yanıyordu. 4 araba var, arabalardan birini götürdüler. Biz de söndürmeye çalıştık o esnada, zaten itfaiye yakın olduğu için hemen geldi söndürdü. Herhangi bir kimseyle husumetimiz sıkıntımız yok ama yaklaşık 15 gün önce burada 3 araba daha yakmışlar. Ne olduğu belirsiz şu anda herhangi bir şey yok yani. Çözülmesini istiyoruz, inşallah polisler en yakın zamanda bu işi çözer" dedi.

Konya'da park halindeki 4 araç kundaklandı

Kaynak: İHA

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