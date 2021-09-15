Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı - Haberler
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Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı

KONYA'da park halindeki otomobil, elektrik aksamından alev aldı.

KONYA'da park halindeki otomobil, elektrik aksamından alev aldı. Yangının yandaki otomobile sıçraması sonucu 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Karatay ilçesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 02.30 sıralarında, araç bakım servisinin önünde park halindeki otomobil, elektrik aksamından alev aldı. Hızla yükselen alevler, yandaki araca da sıçradı. Çevredekiler ise hemen itfaiyeye haber verdi. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın, adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçların yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı

Konya'da park halindeki 2 otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri
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