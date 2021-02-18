Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza

KONYA'da, pandemi döneminde faaliyet yürüttüğü belirlenen 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL ceza kesildi. Eğlence yerlerine operasyonlarda yakalanan 4 bin 5 kişiye de sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden 4 milyon 135 bin 500 TL ceza yazıldı. Toplamda 5 milyon 115 bin 770 TL ceza uyguladı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının Mart ayında eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların geçici olarak kapanmasına karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de merkeze bağlı ilçelerde açık tutulan eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Baskınlarda maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği tespit edildi. Bazı iş yerlerinde polisten kaçmak için çatıya açılan tünel bulunurken, bazılarında ise polisin geldiğini görünce çatıya saklananlar oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL, iş yerlerindeki aralarında kadınların da olduğu 4 bin 5 kişiye de sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri için 4 milyon 135 bin 500 TL olmak üzere toplam 5 milyon 115 bin 770 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca iş yeri sahipleri hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği adli işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ