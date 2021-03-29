Konya'da Pandemi Güncel Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Konya'da Pandemi Güncel Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'da Pandemi Güncel Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında Pandemi Güncel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında Pandemi Güncel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Özkan, toplantıda, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve sağlık yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Konya'da sürdürülen sağlık hizmetleri ve koronavirüs ile mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Özkan, filyasyon, test çalışmaları, hastanelerdeki doluluk oranları ve aşılama çalışmaları ile ilgili gerçekleştirilen sunumlar sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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