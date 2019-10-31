Konya'da pancar yüklü tır devrildi
Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre İdris Kılıç idaresindeki 42 GR 379 plakalı pancar yüklü tır, Ömeranlı-Kulu kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole indi.
Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Kılıç yaralandı.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.