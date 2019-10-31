Konya'da pancar yüklü tır devrildi

Konya'da pancar yüklü tır devrildi

Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

31.10.2019 10:08
Konya'da pancar yüklü tır devrildi

Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İdris Kılıç idaresindeki 42 GR 379 plakalı pancar yüklü tır, Ömeranlı-Kulu kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole indi.

Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Kılıç yaralandı.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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