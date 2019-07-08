Konya'da özel öğrencilerin hasat sevinci

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Tarıma Engel Yok Projesi" kapsamında özel eğitimli öğrenciler, bahar aylarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımı ile dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin hasadını gerçekleştirmenin sevincini yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Tarıma Engel Yok Projesi" kapsamındaki özel öğrenciler, bahar aylarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımı ile diktikleri sebzelerin hasadını yaptı. Konya merkezdeki ve Ereğli'deki 11 okuldan projeye katılan 350 özel eğitimli öğrenci, Büyükşehir Belediyesinin Yaylapınar Fidanlığı'ndaki kendilerine ayrılan alanda bahar aylarında elleriyle dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin düzenli olarak bakımını yapmaya devam ediyor. Toprak hazırlığından ürün hasadına kadar bütün aşamaları uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde yaşayan öğrenciler, her bir sebzeyi dalından toplamanın sevincini yaşadı. Projede yer alan özel öğrenciler, toprağın ve bitkinin tedavi ve rehabilite edici etkisinin yanında el becerisi de kazandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen proje, engellilerin toplumda kabul edilebilirliğinin artırılması, insanların çevrelerine ve olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ürün hasadına katılan özel eğitimli öğrenciler ise çok mutlu olduklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA