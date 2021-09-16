Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla uygulanan "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında öğrenciler, elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla uygulanan "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında öğrenciler, elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulundaki özel öğrenciler için okul bahçesinde hasat programı gerçekleştirildi.

Toprak hazırlığından ürün hasadına kadar tarımsal üretimin bütün aşamalarını uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde yaşayan öğrenciler, bahar aylarında diktikleri biber, patlıcan, salatalık, pepino, bamya, nane, maydanoz, altın çilek, mısır, fasulye, ayçiçeği, karpuz, kavun, bal kabağı, lavanta, domates, süs kabağından oluşan çok sayıda sebzenin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilere toprağın ve bitkinin rehabilite edici etkisinin yanı sıra el becerilerinin de kazandırılması hedeflenen proje kapsamında düzenlenen hasat programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, toprağın herkes için çok kıymetli olduğunu ifade ederek hasat gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projeyi 2016 yılından bu yana yürüttüklerini dile getiren Uzbaş, "Verimli bir şekilde programımızı devam ettiriyoruz. Bu örnek projemizi inşallah önümüzdeki süreçte daha da renklendirmeyi, birlikte farklı projeler geliştirmeyi umut ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaktan mutluluk duyarız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de buradaki konuşmasında, "Eğitime destek noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz biz bir şey demeden olması gerekeni düşünüp ortaya koyuyorlar. Bütün çalışmalar birlik ve beraberlikle yürüyor. Bu çalışmadan Konya kazanıyor, okullarımız kazanıyor, en önemlisi çocuklarımız, öğrencilerimiz kazanıyor. Bu anlamda destek veren herkese saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

 Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

 Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Tunç Soyer İbrahim Altay Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Bensu Soral
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:40:47. #1.12#