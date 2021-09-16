Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla uygulanan "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında öğrenciler, elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulundaki özel öğrenciler için okul bahçesinde hasat programı gerçekleştirildi.

Toprak hazırlığından ürün hasadına kadar tarımsal üretimin bütün aşamalarını uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde yaşayan öğrenciler, bahar aylarında diktikleri biber, patlıcan, salatalık, pepino, bamya, nane, maydanoz, altın çilek, mısır, fasulye, ayçiçeği, karpuz, kavun, bal kabağı, lavanta, domates, süs kabağından oluşan çok sayıda sebzenin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilere toprağın ve bitkinin rehabilite edici etkisinin yanı sıra el becerilerinin de kazandırılması hedeflenen proje kapsamında düzenlenen hasat programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, toprağın herkes için çok kıymetli olduğunu ifade ederek hasat gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projeyi 2016 yılından bu yana yürüttüklerini dile getiren Uzbaş, "Verimli bir şekilde programımızı devam ettiriyoruz. Bu örnek projemizi inşallah önümüzdeki süreçte daha da renklendirmeyi, birlikte farklı projeler geliştirmeyi umut ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaktan mutluluk duyarız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de buradaki konuşmasında, "Eğitime destek noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz biz bir şey demeden olması gerekeni düşünüp ortaya koyuyorlar. Bütün çalışmalar birlik ve beraberlikle yürüyor. Bu çalışmadan Konya kazanıyor, okullarımız kazanıyor, en önemlisi çocuklarımız, öğrencilerimiz kazanıyor. Bu anlamda destek veren herkese saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.