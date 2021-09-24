Konya'da özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 'KAAN Projesi' anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine

Konya'da görev yapan genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

KONYA (İHA) - Konya'da görev yapan genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polisevinde gerçekleşen eğitim, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Projenin eğitim semineri Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. İbrahim Yılmaz ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Üney tarafından verildi. Seminer kapsamında Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları, Afet ve Acil Durum konulu eğitimler verildi. Projede mevcut hizmetlerin kalitesinin artırılması, özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışması ve işbirliğiyle iletişimin üst seviyede olması için sunumlar yapıldı.

Proje toplantısına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Özdemir, Özel Güvenlik Şube Müdürü Ahmet Demirel, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile site yöneticileri ve sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlileri katıldı. - KONYA

Konya'da özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine KAAN Projesi anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

 Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu

Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu

 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emre Kılınç Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 'KAAN Projesi' anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:28:32. #1.11#