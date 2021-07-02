Konya'da öz çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın tutuklandı
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Konya'da öz çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın tutuklandı

Konya'da öz çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın tutuklandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da bir kadının, öz çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Konya'da bir kadının, öz çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Konya'da öz anne dehşeti" haberine konu olayla ilgili olarak Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çocukları A.Ş.A. ile K.A.A'yı darbederek, K.A.A'nın vücudunda sigara söndürdüğü iddia edilen anne S.A'nın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlının "çocuğu silahla kasten yaralama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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