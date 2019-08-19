Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirilmesi

Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirilmesi

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş yarım kilo patlayıcının ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

19.08.2019 12:10
Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirilmesi

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş yarım kilo patlayıcının ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltındaki 9 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Şanlıurfa'ya gönderilirken, 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Suriye uyruklu Halaf Casım Hasan ile Wisam İnad tutuklandı.
Olay
Ereğli ilçesinde 7 Ağustos'ta şüphe üzerinde durdurulan hafif ticari araçta oyuncak ayının içine yerleştirilmiş yarım kilo patlayıcı ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Daha sonra yapılan soruşturma ve çalışmalar sonucunda ise terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye bağlantılarını sağladığı ve olayla ilgisi tespit edilen Ahmed Esvad da yakalanmıştı.
Patlayıcının, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK üyelerince eylem amaçlı gönderildiği tespit edilmişti.
Halaf Casım Hasan isimli şüphelinin, sorgusunda iki ay önce YPG/PKK'ya katıldığını itiraf ettiği, Suriye'deki eğitim kampında örgüt üyelerinden bomba ve makineli silah kullanma eğitimi aldığını söylediği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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