Konya'da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltı

07.08.2019 15:18

Konya'nın Ereğli ilçesinde, oyuncak ayının içine gizlenmiş bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana yönünden Konya'ya gelen hafif ticari araç Ereğli ilçesi yakınlarında durduruldu. 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti. Bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirilen patlayıcının etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve telefon bağlantısı ile aktif edilebileceği belirlendi.

Sürücü Wisam İ. (33) ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El M. (22), Selman El M. (18), Esma El İ. (20), Zekiye El N. (59), Abdulrezzak El H. (29) ve Mahmud A. (22) gözaltına alındı. 2 yaşındaki Melek El H. adlı çocuğun da bulunduğu şüpheliler, Ereğli ilçesinden Konya il merkezine getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA