Konya'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Konya'da oy kullanma işlemi başladı

KONYA - Konya'da vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya'da vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar, saat 17.00'a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.

Kaynak: İHA