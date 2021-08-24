Konya'da oturdukları evin zemini çöken aile yaşadığı şoku atlatamıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde erişte kestikleri sırada odanın zemini çöken aile yaşadıklarına inanamıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde erişte kestikleri sırada odanın zemini çöken aile yaşadıklarına inanamıyor.

Değirmenci Mahallesinde müstakil evin salonunda tabanın çökmesi sonucu yaralanan Güllü Koçak, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı.

Gelini Gülkız Koçak ile dünürüne erişte kesmeye gittiklerini kaydeden Koçak, "Sanki hafif hafif yere göçtüğünü hissettim. Dünürüme, 'burası göçüp gider' dememle birlikte bir çatırtı geldi. Torunum vardı, kaçmaya çalışırken hepimiz yere göçtük. Ondan sonra komşular yetişti. Güvenlik görevlileri geldi, kurtardılar." ifadelerini kullandı.

Evin sahibi Cemal Aktaş da evde yalnız yaşadığını, çok üzgün ve çaresiz olduğunu kaydetti.

Çocuğunu çöken yerden kendinin çıkardığını kaydeden Aktaş, şunları kaydetti:

"Evde avluda otururken bir gıcırtı koptu. Ne olduğunu anlamadık. Baktık ki salon çöktü, çocuğum kayaların altında kaldı. Çocuğumu kendim çıkardım. Büyük bir mucize kaza atlattık. Allah göstermesin, çocuğum sakat olsaydı ömür boyu acısını çekerdim. Evime giremiyorum. Evin altı bodrumdu ama rutubetten ama havasızlıktan, nasıl çöktü anlamadım. Bir kapak yatırdık, üzerini kapattırdık." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun