Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıakif Mahallesi, Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. E. yönetimindeki 07 JY 016 plakalı otomobil cadde üzerinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 AEB 612 plakalı Tofaş otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K., M.B., E.Ö., A.B., G.K., İ.Ö. ve A.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Cyle Larin Salih Uçan Gökhan Töre Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 02:24:41. #1.14#

title