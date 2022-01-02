Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kulu Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 42 DP 833 plakalı otomobil, İ.G. idaresindeki 31 Z 1019 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardan biri yol kenarında bulunan yön levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücülerden F.Ö. ile diğer araçta bulunan Alp G. (3), Sarp G. (2) ve Zeynep G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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