Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İ. idaresindeki 42 AP 323 plakalı otomobil ile Yunus S. (20) idaresindeki 06 CMC 559 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Yunus S. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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