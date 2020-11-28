Konya'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Konya'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

28.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:56
Konya'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hakan Yılmaz idaresindeki 42 ABF 686 plakalı minibüsle Hüseyin Levent'in kullandığı 42 VD 045 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 30. kilometresinde, Hüyük ilçesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Erol Güleç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

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Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki Tarık Yıldırım, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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