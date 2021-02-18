Konya'da otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin bulundu
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Konya'da otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin bulundu

18.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:58
Konya'da otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin bulundu

Konya'da bir otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.

Konya'da bir otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramalar sırasında, dedektör köpeği otomobilin çamurluk kenarlarında tepki vermeye başladı.

Bunun üzerine polis, tornavida ile söktüğü kapı içlerinde, paketlenmiş 14 kilo 625 gram eroin buldu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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