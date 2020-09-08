Konya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Konya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Konya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
08.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:36

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Recep K. idaresindeki 42 TF 185 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Aydan Buğday'a (45) çarptı.

Kazada yaralan Buğday, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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