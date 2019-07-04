Konya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekir Ç. idaresindeki 42 DAS 72 plakalı otomobil, Ali Akkanat Caddesi'nde, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Gürbüz'ün (61) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada, bisikletin sürücüsü Gürbüz, ağır yaralandı.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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