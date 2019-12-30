Konya'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü
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Konya'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü.

30.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:26
Konya'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü

'nın ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü.

Halil İbrahim K. idaresindeki 42 FBL 13 plakalı otomobil, Ilgın Orman İşletme Şefliği önünde Ayhan Doğan'ın (12) kullandığı bisiklete çarptı.


Kazada yaralanan Doğan, kaldırıldığı Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Sürücü Halil İbrahim K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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