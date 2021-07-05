Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin çarptığı kiraz bahçesindeki kişi, yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin çarptığı kiraz bahçesindeki kişi, yaşamını yitirdi.

Ramazan Üzümcü yönetimindeki 06 EV 36 16 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Seyit Muhammet Kızılöz idaresindeki 42 TV 281 plakalı otomobile çarptı.

Hızını alamayarak yol kenarındaki kiraz bahçesine giren Üzümcü'nün kullandığı araç, bahçedeki Şerife Dede'ye (74) çarptı. Kazada ağır yaralanan Dede, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Boğa saldırısı saniye saniye kameralarda! Boynuzlarını bir anda çobanın karnına geçirdi
Boğa saldırısı saniye saniye kameralarda! Boynuzlarını bir anda çobanın karnına geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Kerem Kamışlı Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Arda Turan Burak Elmas Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da otomobilin çarptığı bahçedeki kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:36:56. #1.16#

title