Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel

Konya'nın Çumra ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Konya'nın Çumra ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ali C. idaresindeki 42 J 6755 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Serra Cerit'e (4) çarptı.

Cerit, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinde toplanan bir grup vatandaş, bölgeye trafik ışıkları konulması talebinde bulunarak eylem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır

Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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