Konya'da otomobilin bagajında 750 gram esrar ele geçirildi
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Konya'da otomobilin bagajında 750 gram esrar ele geçirildi

16.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:30
Konya'da otomobilin bagajında 750 gram esrar ele geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin bagajına gizlenmiş 750 gram esrar ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin bagajına gizlenmiş 750 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, Karatay ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Alex ile arama yaptı.??????? Alex'in, otomobilin bagajında tepki vermesi üzerine, döşemelerin altına gizlenmiş 750 gram esrar bulundu.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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