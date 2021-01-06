Otomobil yön levhasına çarptı: 3 yaralı
06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:39
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Asım Togay idaresindeki 07 DGP 31 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun 13. kilometresinde yol kenarındaki yön levhasına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Süleyman (44) ve Fatma Togay (47) yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Süleyman Togay, Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun