Konya'da otomobil yangını

KONYA (İHA) - Konya'da bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli - Halkapınar yolu üzerinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 42 ERK 34 plakalı Fiat marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü araçtan inerken, araçtan alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının şaseden kaynaklandığı belirtildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa