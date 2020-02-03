Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı
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Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil attı, kazada 8 kişi yaralandı.

03.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:22
Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı

'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil attı, kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Konya - Adana karayolunun 45'inci kilometresi Meke Krater Gölü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'den Karapınar istikametine seyir halinde olan İbrahim El A. idaresindeki 34 CAE 304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim El A. ve araçtaki 7 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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