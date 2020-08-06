Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

06.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:27

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan İlkay Ünal (39) idaresindeki 06 BA 4971 plakalı otomobil, Konya - Ankara kara yolu Kulu çıkışında, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ünal ile araçtaki eşi Seçil Ünal (31) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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